ملك الأردن يمنح الشهيد شيرين "أبو عاقلة" وساما تقديرا لشجاعتها

منح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأربعاء، مراسلة قناة "الجزيرة" الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة وساما تقديرا لدورها في تأدية مهامها بكل شجاعة.

جاء ذلك خلال رعايته للاحتفال الوطني بذكرى استقلال المملكة الـ76، في باحة قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال الديوان: "أنعم الملك بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية، وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، وتسلمه شقيقها طارق أنطون أبو عاقلة.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق السلطة الفلسطينية.

واتهمت كل من السلطة الفلسطينية وشبكة "الجزيرة" الجيش الإسرائيلي بتعمد إطلاق الرصاص على أبو عاقلة التي كانت ترتدي سترة الصحافة، فيما قالت إسرائيل إنها فتحت تحقيقا في الأمر.

ووصف الملك عبد الله، منتصف الشهر الجاري، مقتل أبو عاقلة بأنه جريمة وتعدٍ على حرية الصحافة، وذلك خلال تقديم العزاء لذويها هاتفيا.

ووجّه الملك آنذاك معهد إعلامي حكومي في البلاد بتخصيص منحة ماجستير سنوية للصحفيات الفلسطينيات تحمل اسم الراحلة.