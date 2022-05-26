حركة الجهاد الإسلامي تنعي والدة الأسير "يعقوب قادري" أحد أبطال نفق الحرية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة اليوم الخميس 26/5/2022 ، "الحاجة عطفة عبد اللطيف قادري" "أم علي"، والدة الأسير القائد يعقوب قادري "غوادرة"، أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، التي وافتها المنية بعد حياة حافلة بالصبر والتضحية، قضتها محتسبة اَلامها، وطائعة لله.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي بخالص التعازي والمواساة من عموم أهلنا في قرية "بئر الباشا" وأهل الفقيدة الكرام، ومن الأسير القائد يعقوب قادري بوفاة فقيدتهم الحاجة أم علي بعد رحلة طويلة قاربت عشرين عاماً من الصبر وانتظار حرية نجلها الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد مرتين و35 عاماً.

وقالت "نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع الرحمة وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءها وعائلتها الصَّبر وحسن العزاء."