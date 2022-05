رسميا تحديد معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد وليفربول، بدأ العد التنازلي للمباراة النهائية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي 2021- 2022، والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل 28 مايو 2022، على ملعب في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المتوقع أن يشاهد محبي كرة القدم حول العالم، مباراة نارية بين الفريقين، لا سيما وأن التصريحات كانت نارية بين نجوم الفريقين في الآونة الأخيرة، إذ حرص كل النجوم على استفزاز بعضهم البعض، لاسيما نجم ليفربول محمد صلاح، وكاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني.

وسمّى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا المعلق الرياضي لمباراة ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وبدأ عشاق كرة القدم البحث عن رسميا تحديد معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد وليفربول، لاسيما وأنّ المعلق الرياضي له حصّة كبيرة في امتاع المشاهدين، من خلال الحماس الذي يبثه في نفوسهم أثناء لعب المباراة، وهناك معلقين رياضيين محبوبين ومطلوبين لدى الجمهور العربي، أبرزهم عصام الشوال ورؤوف خليف، وحفيظ الدراجي، لهذا بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اسم المعلق الرياضي لمباراة ريال مدريد وليفربول، حرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر اسم معلق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

من هو معلق مباراة ريال مدردي وليفربول، سؤال بات يُطرح عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة من سيعلق على المباراة المهمة، وبعد أن حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كانت قد أعلنت عن أن المعلق الرياضي الشهير، الجزائري حفيظ الدراجي هو من سيعلق على مباراة نعائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول عبر شاشتها، فهو من المعلقين الرياضيين الذين يدبون الحماس والمتعة في نفوس المشاهدين أثناء عرض المباراة.

ويعد المعلق الرياضي حفيظ الدراجي من أبرز المعلقين الرياضيين على مستوى الوطن العربي، وهو جزائري الأصل، ولديه جمهور عريض ومحبين بالملايين على مستوى وطن العربي، لاسيما وأنه يعلق على أبز المباريات الكبيرة والنارية بين الفرق الأوروبية، والعربية ذات التنافس الشديد، لهذا يزيد البحث حاليا عن معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، لاسيما وأن المباراة باتت على الأبواب، فلم يتبقى على انطلاقها سوى 72 ساعة تقريباً.

