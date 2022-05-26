"إسرائيل" مصدومة وقلقة من تسريب أمريكا معلومة حساسة ومهمة

قالت مصادر عبرية اليوم الخميس 26/5/2022، أن "إسرائيل" تفاجأت من تسريب أمريكا معلومة مهمة وحساسة حول اغتيال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني هذا الأسبوع.

وكان العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر الحرس الثوري، استشهد في عملية اغتيال في طهران.

وقال موقع "واي نت" العبري، أن التسريب الذي أوردته الصحيفة الأميركية شكّل مفاجأة لدى المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، وسط تخوف "إسرائيلي" من رد إيراني يوجه نحو أهداف "إسرائيلية".

جاء ذلك التخوف، بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إبلاغ "إسرائيل" الولايات المتحدة أنهم هم من قاموا باغتيال مسؤول الحرس الثوري هذا الأسبوع.

وذكر مسؤول أمني في "إسرائيل" أنهم تفاجؤوا من التسريب الأمريكي حول الاغتيال، وأن الأمر كان يجب أن لا يتم نشره.

وكتب الصحفي أمير بوحبوط: ما نشرته الولايات المتحدة بشأن إطلاع "إسرائيل" واشنطن حول اغتيال المسؤول الإيراني في طهران أمر مقلق جدًا جدًا.