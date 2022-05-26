تفاصيل :  منحة مالية ضخمة للأندية في قطاع غزة

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن دعم مالي كبير للقطاع الرياضي بقيمة نصف مليون شيكل، ضمن جهود المجلس الأعلى لمساندة الأندية والرياضيين.

وأوضح هنية أن الدعم المالي للقطاع الرياضي يأتي من باب المسئولية التي يتبناها المجلس لتشجيع النشاط الرياضي وانتظام البطولات ومكافأة الأبطال، وقال:" نحن نعلم حجم الأعباء المادية التي تقع على كاهل إدارات الأندية، ونعلم حجم الأزمات التي تلاحق بعض الأندية نتيجة الظروف الصعبة، لذلك نعمل وبكل مسئولية لتقديم الرعاية والدعم بشكل متواصل، ولن نتخلى عن أنديتنا ورياضتنا".

وأشار هنية إلى أن الدعم المالي بقيمة نصف مليون شيكل سيشمل مكافآت الأندية أبطال الدوري العام لكرة القدم في كل الدرجات، ومنحة الدوري لأندية الدرجة الأولى في كرة السلة والطائرة وتنس الطاولة، والدرجة الممتازة لكرة اليد.

والمشاريع التطويرية بالتعاون مع البلديات في كل من خان يونس المنطقة الشرقية، والقرارة والمغازي.

واعتماد برنامج المبادرات الحكومية لتنفيذ المخيمات الصيفية الرياضية في الأندية والتي تستهدف الأطفال والطلائع في كافة محافظات غزة.

وفي إطار الدعم المالي والمشاريع الكبرى التي ينفذها المجلس الأعلى كان هنية أعلن الأسبوع الماضي عن مليون دولار لصندوق دعم الشباب والرياضة - قرض الزواج، وسيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الاستفادة من الصندوق خلال الفترة القريبة القادمة.