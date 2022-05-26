بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 26 مايو 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في محافظات الضفة والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال، عدداً كبيراً من المواطنين في الضفة والقدس بعد مداهمة منازلهم، وعرف من بين المعتقلين كلا من: -

١. المحرر براء حماد- قلقيلية

٢. المحرر أربكان طبسية- قلقيلية

٣. باسم سعسع- قلقيلية

٤. المحرر أنس مالك داود- قلقيلية

٥. المحرر محمد خدرج- قلقيلية

٦. المحرر محمد خضر- قلقيلية

٧. باسل عبد المنعم جرادات- سعير شرق الخليل

٨. عبد المنعم جرادات- سعير

٩. بشار إدريس جرادات- سعير

١٠. جهاد عمر جرادات- سعير

١١. عمر حمدان جرادات- سعير

١٢. سعد نمر الفروخ- سعير

١٣. شحادة مطور- سعير

١٤. مراد مطور- سعير

١٥. محمد لافي عودة- حوارة جنوب نابلس

١٦. المحرر يوسف العنيد- سلواد شرق رام الله

١٧. رائد الشوامرة- رام الله

١٨. سامر أبو عيشة- القدس