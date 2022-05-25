سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس 26 مايو 2022، يواصل المواطنون في الجزائر البحث عن سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري، لاسيما وأن سعر الدولار في الجزائر يشهد صعودا وهبوطا وفق الأحداث والمجريات العربية والعالمية، فهم يهتمون في كل صباح بالتوجه إلى شاشات البورصة المحلية في بلدهم لمعرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري، لاسيما وأنه يتغير في كل لحظة، إذ إن الأسعار لا تبقى ثابتة، وتشهد تغيرات عدة في اليوم الواحد.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 26 مايو 2022

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 26 مايو 2022، فالجزائريون يدركون أهمية البحث عن أسعار العملات الرئيسية وأهمها الدولار مقابل عملتهم الوطنية، لأنهم يباشرون حركة البيع والشراء في كل يوم بالعملات المحلية والأجنبية، لتلك الأسباب فالأسعار تهم شرائح كبيرة منهم، ويحرصون للاطلاع عليها بين الفينة والأخرى، ويتابع فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تطور أسعار العملات في الجزائر وتحديثاتها أولا بأول.

100 دولار كم دينار جزائري

ويتساءل المواطنون في الجزائر، عن 100 دولار كم دينار جزائري، لاسيما وأن أسعار العملات تختلف من ساعة إلى أخرى، ولا تبقى ثابتة، لهذا تزداد هذه الأسئلة في كل مرة، لاسيما وأن سعر الدينار الجزائري يلقى هبوطا حادا مقابل الدولار الأمريكي، وذلك من أكثر من 10 سنوات، نتيجة للأحداث الجارية فيها، وعدم الاستقرار في المنطقة، منذ اجتياح العراق والسيطرة عليها من القوات الأمريكية والدولية.

سعر الدولار اليوم في الجزائر

وفي كل منطقة في هذا البلد، يختلف سعر صرف العملات في الجزائر، إذ أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء يختلف عن سعر صرفه في الشركات والبنوك الرسمية المرخصة من الدوائر الرسمية في البلاد، فالمواطنون يتوجهون في الغالب إلى السوق السوداء لصرف العملة الأمريكية مقابل الدينار الجزائري، لأنه من المتعارف عليه أن أصحاب شركات الصرافة يربحون أكثر من الصرافين في الأسواق العامة والشعبية، وهم يبحثون في هذه الأثناء عن سعر الدولار اليوم في الجزائر.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الأربعاء

واصل سعر الدولار اليوم في الجزائر تراجعه لدى البنك المركزي لينزل إلى 145.24 دينار للشراء، و145.25 دينار للبيع، مقابل 145.32 دينار للشراء، و145.33 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس الأربعاء

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.