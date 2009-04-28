نادي الأسير: أحكام وتأجيل قضايا وتمديدات في محكمة سالم العسكرية

فلسطين اليوم - رام الله

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة سالم العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن بحق عدد من المعتقلين خلال الأسبوع الماضي، ومددت أحكام عدد آخر منهم وأجلت محاكمة بعضهم.

وأوضح النادي في تصريح صحفي،اليوم، أن محاميه تابعوا خلال الأسبوع المنصرم عدد من المعتقلين في محكمة سالم العسكرية حيث أصدرت هذه المحكمة حكما فعليا بالسجن لمدة 5 سنوات و 3000 شيقل غرامة مالية على الأسير مسعود حطاب من طولكرم، و 28 شهرا و 2000 شيقل غرامة على الاسير محمد حشاش من مخيم بلاطه، فيما تم حكم الأسير نايف عامر من كفر قليل في نابلس 23 شهرا و 4000 شيقل غرامة مالية .

وحكمت ذات المحكمة بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا و 2000 شيقل على الأسير هيثم بهنجاوي من نابلس ، و 17 شهرا و 1000 شيقل غرامة على الأسير سعيد عيساوي من نابلس، و 14 شهرا و على الأسير عايش شبارو .

وأضاف محامي النادي بأنه تم حكم الأسير عمر وراد من مخيم عسكر 13 شهرا و 4000 شيقل غرامة مالية، و 11 شهرا و 2000 شيقل على الأسير تامر عامر من كفر قليل، والأسير ثائر أبو عبده من مخيم عسكر حكم 5 شهور و 2000 شيقل غرامة ، والأسير عدي بعجاوي من جنين تم حكمه شهرين و 500 شيقل غرامة مالية، وتم حكم الأسير عزيز ثوابته من عزموط في نابلس شهر ويوم و 1000 شيقل غرامة مالية ، و 50 يوم و 500 شيقل على الأسير عيسى رمضان من تل في نابلس .

وذكر المحامي بأنه تم تأجل عدد من الأسرى ولفترات مختلفه حيث جرى تأجيل جلسة الأسير بلال ابو قاعود من مخيم عسكر ليوم 1\7\2009م للمرافعة، وليوم 16\6\2009 جلسة الأسير امجد قلق من طولكرم ، والأسير نور حلاوة من نابلس تأجلت جلسته ليوم 27\5\2009م ، وليوم 12\5\2009م جلسة الأسير حسام رمضان من تل من اجل تقديم الشهود، وليوم 12\7\2009 جلسة الأسير عيد بواقنه من طولكرم، ولجلسة إثبات إضافية تأجلت جلسة الأسيرين عبد الله أبو هنية من عزون في قلقيلية وعزمي بني عوده من طمون وليوم 24\5\2009م ، و ليوم 1\6\2009 جلسة الأسير ظافر الشحروري من نابلس ، ولجلسة 8\6\2009م تأجل الأسري احمد شبيري من نابلس، وليوم 18\5\2009م جلسة الأسير محمد عطاونه من الجفتلك في أريحا .

وأشار المحامي بان محكمة سالم أجلت أيضا جلسة الأسرى: وديع عز الدين عامر ووحيد عبد الجبار و كمال شرايعة ومؤيد سويسه ليوم 24\5\2009م، وتم تأجيل جلسة الأسرى: كميل عبادي وخالد نمروطي وعمر قرعاني ورائد كعبي وتامر سفيان زيد وعادل دويكات ووليد حمدان ومحمود حشاش ليوم 25\5\2009م ، وليوم 27\5 جلسة الأسير محمد صنوبر، والأسير يوسف أبو ليلي ليوم 31\5 ، وليوم 20\5 الأسير علام حمدان، والأسيران احمد ياسين وسلطان محمد أبو مصطفى ليوم 12\5\2009م ، ويذكر بان الأسرى السابقين من منطقة نابلس .

وبخصوص تمديد التوقيف أفاد المحامي بانه جرى تمديد توقيف الأسير علاء أبو محسن من طوباس ليوم 3\5\2009م من اجل التحقيق معه حول شبهات المساس بأمن المنطقة والعضوية في تنظيم معادي ، وأعطت المحكمة شيكا مفتوحا ' تمديد حتى انتهاء الإجراءات القضائية ' للأسرى: عمار خطوب وثائر استيتية من جنين، و محمد أبو عره من عقابا في طوباس وتعينت جلستهم بيوم 27\5\2009م ، والأسير يوسف حجاب كذلك وجلسته بيوم 1\6، وكذلك الأسير جلسة الأسير جعفر جاموس من نابلس ليوم 24\5\2009م .