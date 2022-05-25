موعد عيد الأضحى 2022 في تونس وفق التقويم الميلادي، ما يقارب من 50 يوماً متبق على حلول عيد الأضحى المبارك على المسلمين، وبعد أيام قليلة يبدأ المسلمون في كل مكان، في البحث عن موعد عيد الأضحى وفق التقويم الميلادي، وفق المرصد الفلكي، إذ يحتل المسلمون في كل الوطن العربي بعيد الأضحى بحسب التقويم الهجري في العاشر من ذي الحجة من كل عام، ولا يمكن أن يتغير هذا التاريخ، لأنه ثابت ولا يقتصر من على رؤية هلال العيد.

موعد عيد الأضحى 2022 في تونس

موعد عيد الأضحى 2022 في تونس وفق التقويم الميلادي، هذه الأيام تمر بسرعة بالغة، وبعد الانتهاء من إجازة العيد الفطر التي انتهت منذ نحو 20 يوماً بدأ يهتم المواطنون في تونس في البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في تونس، وموعد يوم عرفة، وموعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1443 هجري، فطقوس عيد الأضحى المبارك تختلف عن عيد الفطر السعيد، لاسيما بخصوص الأضحية، إذ إنها تقتصر على عيد الأضحى فقط، وهنا نرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في تونس وفق التقويم الميلادي.

متى عيد الأضحى في تونس 2022 ميلادياً

ويتساءل المسلمون في تونس عن متى عيد الأضحى في تونس 2022 ميلادياً، إذ يبدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2022 السبت 9 يوليو 2022، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8م.

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022 في تونس

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022 في تونس، سؤال بات يتردد على كل لسان مسلم، ف عيد الأضحى يعد مناسبة إسلامية يحتفل من خلالها المسلمون فقط، دون غيرهم، وذلك من خلال إحياء العديد من الطقوس والسنن التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي المناسبة الدينية الثانية بعد عيد الفطر، لهذا فهي مهمة جدا للمسلمين في كل مكان، فالمسلمون في هذه المناسبة يقومون بالتضحية سواء بعجل أو نعجة أو خاروف، لكن وفق ما قد أمر الله سبحانه وتعالى، ورسوله الكريم.