السيد نصرالله يحذّر: أي مساس بالمسجد الأقصى سيؤدي لانفجار كبير في المنطقة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الأربعاء 25 مايو 2022: إن الأيام القادمة قد تحصل أحداث في فلسطين يمكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، مشدداً على أن مسيرة الأعلام "الإسرائيلية" تشكل استفزازا كبيرا ورأينا بعض الدعوات لهدم قبة الصخرة.

وأكد السيد نصرالله في حديث له بمناسبة ذكرى عيد المقاومة و التحرير، أن المقاومة الفلسطينية مجمعة على الرد وقد تذهب الأمور إلى انفجار كبير داخل فلسطين، مشددًا على أن أي مساس بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة سيفجر المنطقة، فهو يستفز كل إنسان حر وشريف.

وأشار إلى أن التمادي في العدوان على الأقصى ومقدسات مدينة القدس سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة وإلى ما لا يحمد عقباه، مضيفا: "العدو في واقع مأزوم ويعاني انقساماً داخلياً حاداً".

وأضاف: "حكومة العدو يجب ألا تقدم على خطوة قد تكون نتائجها كارثية على وجود الكيان المؤقت، داعياً إلى "الترقب والانتباه والاستعداد لما قد يجري حولنا وله تداعيات كبيرة على المنطقة وهذا يتوقف على حماقة العدو".

وتابع: "المناورة (الإسرائيلية) الكبرى بقي منها أسبوع تقريبا ونحن ما زلنا على جهوزيتنا واستنفارنا".

وختم حديثه بالقول: "أتوجه إلى أحبائي وإخواني مجاهدي المقاومة الإسلامية المرابطين على الثغور بالتحية على صبرهم وجهادهم".