الجلعود وش يرجعون- فروع الجلعود- نبذة عن قبيلة الجلعود، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن قبيلة الجلعود وش يرجعون، حيث ظهرت الكثير من القبائل على مر العصور وكان لها الدور الواضح والبارز في التاريخ العربي في شبه الجزيرة، ولكن هل سمعت ذات يوم عن قبيلة الجلعود، لذلك عزيزي القارىء قررنا أن نقدم لك المعلومات الكاملة عن الجلعود وش يرجعون- فروع الجلعود- نبذة عن قبيلة الجلعود.

الجلعود وش يرجعون- فروع الجلعود- نبذة عن قبيلة الجلعود

هناك الكثير من القبائل التي تعود إلى الأصول العريقة في المملكة وشبة الجزيرة العربية، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نتعرف على أصل قبيلة الجلعود والتي تعود إلى نسب عدنان جد الرسول صلى الله عليه وسلم، بالطبع هي من أشهر القبائل العربية في المنطقة بشكل عام.

وفقًا للأدلة التاريخية فقد وجد أنها تنتشر بشكل كبيرة في مناطق شبه الجزيرة والحجاز والعراق وشمال شبه الجزيرة بشكل عام، لذا دعونا الآن نتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بقبيلة جلعود كما يلي:

• تسكن هذه العائلة في منطقة القصيم، ومن ثم بدأت في التوجه للانتشار في الكثير من المناطق المختلفة، وذلك زاد من السفر والاختلاط مع الآخرين، حتى أنهم قد وصلوا إلى البدو والحضر.

• أصبحت من أعرق العائلات في المملكة، ومن ثم استقروا في مدينة قفاز والقصب وغيرها من المناطق الأخرى في السعودية.

لذا وفقًا إلى كتب الأنساب، فهي من أعرق القبائل البدوية التي تتواجد في منطقة الشام والخليج العربي بالكامل، ومن خلال الجدول التالي نتعرف على أصل العائلة:

الجلعود وش يرجعون- فروع الجلعود- نبذة عن قبيلة الجلعود

العائلة النسب

الجلعود عائلة الدهاشمة التي تعود إلى قبيلة عنزة.

الجلعود في التاريخ

في إطار جولتنا اليوم في التعرف على الجلعود وش يرجعون؟ نتعرف بشكل مفصل من خلال هذه الفقرة على أصل العائلة وذلك كما يلي:

• كان هناك رجل يعرف باسم جلعود بن حضيري وكان في الأساس يعود إلى عائلة الدهاشمة، وهو في الأساس يعود إلى أصل الرجل سالم بن سليمان الجلعودي، ومن ثم عزم على تأسيس عائلة الجلعود التي انتشرت في العديد من مناطق شبه الجزيرة العربية.

• ترأس القبيلة الشيخ سعود بن جلعود، ومن ثم خلفه ابنه الشيخ عبد العزيز بن سعود الجلعودي.

الجدير بالذكر أن هذه العائلة قد تفرع منها الكثير من العائلات داخل المملكة، حيث وجد أن هناك أكثر من 5 عائلات في المملكة منتمين إلى عائلة جلعود، ومن ضمنهم:

البلالي الجوهري المساعيد

الصديان الراقي الدريعي

القحوص الجدعان المطاوعة

السعد آل جبعان المشعان

الهلابس الغصيبة السابل

آل زايد الغانم المهاويش

السالم الدوخي المعاقلة

لا يفوتك أيضًا: الجدعان وش يرجعون ؟ ومن أشهر أفرادها

ماذا عن مشاعل الجلعود؟

• يعود مصطلح مشاعل جلعود إلى أحد أفراد العائلة والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة بين المواطنين.

• من الفتيات المنتمين إلى العائلة، وقد ولدت في عام 1986، وبشكل دقيق في منطقة القصب بمحافظة الشقراء.

• بدأت مشاعل في الظهور بداية من عام 2019، حيث خرج الأمير بقرار أن المرأة في المملكة لها حق اختيار نوع وشكل ملابسها بكامل حريتها، ومن هنا قررت مشاعل أن تخلع الحجاب، وكانت تبلغ من العمر في هذه الفترة 34 عام.

• بعد ذلك بدأت في الظهور بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع الفيديو، وأخذت تنقل للآخرين أنها سوف تختار ملابسها بكامل حريتها دون النظر إلى العادات والتقاليد في المملكة.

• بعد تداول المقاطع بشكل كبير في أنحاء المملكة، صدر قرار بمنع دخولها إلى المناطق العامة والمنشآت بالملابس التي لا تتناسب مع المرأة المسلمة.

• لم تكتفِ مشاعل إلى هذا الحد، بل قامت بتحرير محضر ضد المسؤول صاحب هذا القرار، ومن ثم تحدته وقامت بالذهاب إلى قلعة حائل، الأمر الذي أثار غضب الكثير من المتابعين لها.

• بعد ذلك قررت مشاعل أن تبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لمواجهتها الكثير من المشكلات بسبب الأفعال التي تصدر منها.

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التداولات الصباحية من اليوم الأربعاء 25 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح ما بين 33800 - 33900 ليرة لبنانية لكل دولار.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الثلاثاء مسجلا، 33600 - 33700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بعدما تخطّى الـ34 ألف ليرة ظهراً.