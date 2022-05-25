سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 26 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان، والذي يبحث عنه اللبنانيون بشكل يوم لمتابعة الانخفاض والارتفاع على سعر الدولار، لا سيما بعد تذبذب أسعار الدولار خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وغلاء الاسعار، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 26 مايو 2022.

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال معلامات اليوم الخميس 26 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 26 مايو 2022

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح ما بين 33800 - 33900 ليرة لبنانية لكل دولار.