القيادي البطش: وجود كتيبة جنين شكّل بارقة أمل للمقاومة في الضفة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة السياسي الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش، أن وجود كتيبة جنين شكّل بارقة أمل للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، داعيا كل القوى لأن تشكل كتائب في الضفة لمشاغلة العدو بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البطش في حوار خاص مع قناة "القدس اليوم" الفضائية، على أن استمرار مراكمة القوة العسكرية للمقاومة الفلسطينية؛ لأن الاحتلال لا يؤمن إلا بالقوة، لافتا إلى أن المقاومة تخوض معركة الهوية والسيادة على القدس المحتلة.

وذكر البطش أن المقاومة في غزة في حالة تمدد وقوة، مضيفا: "نحن بحاجة إلى عمل نوعي في المقاومة وهذا العمل يحتاج إلى مراكمة القوة".

وأفاد، بأن الاحتلال يريد أن يُقيم هيكله المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، وتكريس سيادته على القدس المحتلة، مستغلا بذلك عجز وسكون الأمة العربية، منوهاً إلى أن الأنظمة المطبعة انتقلت من العداء المطلق للكيان الصهيوني، إلى حليف له.

وتابع: "أن معركة "سيف القدس" وحّدت كل فلسطين على خيار المقاومة وأثبتت أن الاحتلال يمكن أن يهزم، مشيراً إلى أن الاحتلال بعد معركة "سيف القدس" بدأ يتحدث عن زواله".

وأشار إلى أن العدو يحاول إعادة جزء من هيبته المفقودة بعد أن أُفشلت مسيرة الأعلام العام الماضي، مشددا: " علينا ألا نسمح للاحتلال بأن تصبح مسيرة الأعلام عادة بالنسبة له".

ودعا القيادي البطش إلى الزحف والاحتشاد بالمسجد الأقصى لأن ذلك سيفشل مسيرة الأعلام، قائلا: "إذا تحركت الجماهير الفلسطينية في القدس والداخل المحتل سنُفشل مسيرة الأعلام".

وبيّن أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يجري في القدس وفلسطين، لافت إلى ان "الوسطاء أبلغونا بأن العدو لا يرغب اقتحام الأقصى ونحن لا نصدقه ويجب أن نكون مستعدين لكل الخيارات".

ومضى بالقول: "أوجه التحية لأمين عام الحركة الأخ الأستاذ المجاهد القائد زياد النخالة وللأخ المجاهد أكرم العجوري الذين نجحوا في اعادة المقاومة المسلحة إلى الضفة المحتلة"، مشدداً على أن ما يحدث بالضفة من عمل عسكري هو عمل أسطوري نجحت الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي بتحقيقه.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن هناك اتصالات تجريها المقاومة مع الوسطاء من أجل إطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة".

وطالب السلطة بأن تدعو لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف تغول الاحتلال على الأراضي والفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

وفي ذات السياق، لفت عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن تأخر إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، هو عقاب للشعب الفلسطيني لأنه يحتضن المقاومة.

يتبع..