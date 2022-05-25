القيادي البطش: علينا مراكمة قوتنا العسكرية لأن الاحتلال لا يؤمن إلا بالقوة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة السياسي الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش، على استمرار مراكمة القوة العسكرية للمقاومة الفلسطينية؛ لأن الاحتلال لا يؤمن إلا بالقوة، مشددا على أن المقاومة تخوض معركة الهوية والسيادة على القدس المحتلة.

وذكر البطش في حوار خاص مع قناة "القدس اليوم" الفضائية، أن المقاومة في غزة في حالة تمدد وقوة، مضيفا: "نحن بحاجة إلى عمل نوعي في المقاومة وهذا العمل يحتاج إلى مراكمة القوة".

وأفاد، بأن الاحتلال يريد أن يُقيم هيكله المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، وتكريس سيادته على القدس المحتلة، مستغلا بذلك عجز وسكون الأمة العربية، منوهاً إلى أن الأنظمة المطبعة انتقلت من العداء المطلق للكيان الصهيوني، إلى حليف له.

وتابع: "أن معركة "سيف القدس" وحّدت كل فلسطين على خيار المقاومة وأثبتت أن الاحتلال يمكن أن يهزم، مشيراً إلى أن الاحتلال بعد معركة "سيف القدس" بدأ يتحدث عن زواله".

وأشار إلى أن العدو يحاول إعادة جزء من هيبته المفقودة بعد أن أُفشلت مسيرة الأعلام العام الماضي، مشددا: " علينا ألا نسمح للاحتلال بأن تصبح مسيرة الأعلام عادة بالنسبة له".

ودعا القيادي البطش إلى الزحف والاحتشاد بالمسجد الأقصى لأن ذلك سيفشل مسيرة الأعلام، مطالباً السلطة بأن تدعو لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف تغول الاحتلال على الأراضي والفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

وفي ذات السياق، لفت عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن تأخر إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، هو عقاب للشعب الفلسطيني لأنه يحتضن المقاومة.

يتبع..