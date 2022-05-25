الناطق باسم حماس: سماح الاحتلال لمسيرة "الأعلام" تجاوز للخطوط الحمراء من شأنه تفجير الأوضاع

أ️كد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، أن سماح قيادة الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمساس بقدسيته فيما تسمى بمسيرات الأعلام في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة لسلوكياتها العنصرية المتطرفة.

وحذر الناطق باسم حماس في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حكومة الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء، والتي من شأنها إشعال الساحة وتفجير الأوضاع، داعيا الوسطاء وصناع القرار في المنطقة إلى الضغط على حكومة الاحتلال وكبح جماحها وسحب صواعق التفجير



وقال :" على حكومة الاحتلال أن تفهم رسائل المقاومة الفلسطينية جيدا، بعيدا عن عقلية الإرهاب والتطرف التي جبلت عليها"،مبيناً أن الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن مستمر في مواجهة كل مخططات الاحتلال وبكل قوة.

كما أكد برهوم أن أي تطورات في المشهد مرتبطة بسلوكه في الميدان، مشدداً على أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا ومقدساته، وجاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات.