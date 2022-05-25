بالفيديو إصابات في مواجهات مع المستوطنين جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين، عصر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في تصريح صحفي :" إن طواقمها تعاملت مع 11 مواطنًا أصيباً في المواجهات المندلعة في بلدة حوارة".

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين، عقب تنظيم الأخير مسيرة ما يسمي "الأعلام" في شوارع البلدة تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

بدورها، قالت مصادر محلية: "إن مكبرات مساجد حوارة جنوب نابلس تدعو الفلسطينيين للتجمع في الشارع الرئيسي ومواجهة مسيرة مستوطنين".

وفيما مقاطع فيديو تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرة "الأعلام".