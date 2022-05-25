104 مليون دولار صافي أرباح الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام 2022

أعلنت بورصة فلسطين اليوم الاربعاء 25/05/2022 عن استلام البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام 2022، حيث أفصحت 41 شركة مدرجة خلال الفترة القانونية المنتهية بتاريخ 15/05/2022.

إلى ذلك، فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة التي افصحت عن بيانات الربع الأول من العام 2022 ما قيمته 104,022,822 دولار بارتفاع بلغت نسبته 23.71% عن صافي الأرباح المحققة في الربع الأول من العام 2021 والتي بلغت قيمتها 84,085,703 دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 93% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 38 شركة بقيمة أرباح بلغت 104,914,329 دولار مقارنة مع ما قيمته 85,064,803 دولار في الربع الأول من العام الماضي 2021 بارتفاع نسبته 23.33%، في حين حققت 3 شركات خسائر بلغت قيمتها (891,507) دولار مقارنة مع ما قيمته (979,100) دولار للفترة ذاتها من العام 2021 بانخفاض في قيمة الخسائر بلغ 9% تقريبا.

في حين، تخلفت 6 شركات عن الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الاول من عام 2022 خلال المدة القانونية، هي: (المجموعة الأهلية للتأمين، فلسطين للتأمين، دار الشفاء لصناعة الأدوية، مطاحن القمح الذهبي، بال عقار، سند للموارد الإنشائية)، فيما قررت هيئة سوق رأس المال منع المطلعين وأقاربهم من التداول على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركات إلى حين إتمام عملية الإفصاح وفق الأصول المتبعة استناداً إلى المادة (3/1/د) من نظام الإفصاح الساري بورصة فلسطين.

وحسب البيانات المستلمة، فقد كان قطاع البنوك والخدمات المالية هو القطاع الأكثر ربحاً للفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح والمحققة بعد الضريبة ما يقارب 34 مليون دولار للربع الأول من العام 2022 بارتفاع نسبته 34% عن الفترة ذاتها من العام 2021، تبعه قطاع الخدمات بأرباح بلغت قيمتها قرابة 32 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 4.4% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2021، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة بلغ ما يقارب 22 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته حوالي 30%، وجاء قطاع الصناعة في رابعاً بأرباح تقدر بـ 11 مليون دولار بارتفاع نسبته 73% وبذلك يكون هو القطاع الأكثر ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وحل أخيراً قطاع التأمين، بنسبة انخفاض في قيمة الأرباح للربع الأول من العام 2022 بلغت 2.5-% بأرباح بلغت 4.4 مليون دولار.

وفي تعقيبه على تلك النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين دولة الدكتور رامي الحمد الله أن البيانات المالية المستلمة عكست وبكل شفافية مدى التحسن المستمر في أداء الشركات المدرجة في القطاعات كافة، التي تعد في الكثير منها قصص نجاح استثنائية رغم الظروف المحيطة خاصة خلال العامين الأخيرين، معززة بذلك رضى جموع المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المحلي على افتراض أن بورصة فلسطين بما تحتويه من أوراق مالية هي البوابة الأولى للاستثمار في فلسطين في شتى مجالات الاستثمار.

وأشار الحمد الله إلى أن جزءاً كبيراً من الشركات المدرجة قد أنهت اجتماعاتها السنوية التي ناقشت خلالها مع مستثمريها نتائجها المالية للعام 2021، ووضعت بين أيديهم أهم التوجهات الاستراتيجية للعام الجاري 2022، فيما تعتبر بيانات الربع الأول من هذا العام مؤشراً قوياً على نجاح تلك التطلعات والأهداف.

في المقابل تشهد بورصة فلسطين نشاطاً ملحوظاً على أداء التداول وأسعار الأسهم الذي يعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين في تلك الشركات، كما لا تزال البورصة تسعى وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال إلى بلورة تلك الثقة عبر تطوير العديد من الخدمات الجديدة في ظل الحديث حول إطلاق قريب مرتقب لأنظمتها الإلكترونية الجديدة التي ستساهم بنقلة نوعية في الاستثمار بالأوراق المالية في فلسطين بشكل عام.

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