عريقات: عباس قدم اقتراحاً مكتوباً حول التسوية لأولمرت والأخير فضل حرب غزة

فلسطين اليوم – رام الله

قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير إن رئيس السلطة محمود عباس قدم اقتراحا مكتوبا بعيد المدى حول التسوية للحكومة الإسرائيلية السابقة خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وقال عريقات إن عباس طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت بالرد على الاقتراح خطيا لكن أولمرت لم يفعل ذلك، وفضل شن هجوم على قطاع غزة، كما قال المسؤول الفلسطيني.

وأضاف عريقات أن أولمرت رد على اقتراح عباس بالإدلاء بتصريحات علنية وليس خطية، تحدث فيها عن الحاجة إلى تقديم تنازلات ومنها في القدس، ولم يذكر عريقات تفاصيل اقتراح عباس.