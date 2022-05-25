كوريا الجنوبية ترد على استفزازات بيونغيانغ

أطلق الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجيش الأمريكي، صاروخين ردا على تجربة صاروخية دورية من جانب كوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا، في بيانها: "قام جيشنا ردا على استفزاز كوريا الشمالية اليوم ... بتنفيذ مناورة Elephant Walk وكذلك تم تنفيذ إطلاق صاروخين بمساعدة الجانب الأمريكي".

وأضافت أن الصاروخ الأول كان "Hyeonmu-2" الكوري الجنوبي، والثاني - صاروخ من منظومة الصواريخ التكتيكية الأمريكية ATACMS.

وشدد البيان على أن عمليات الإطلاق استعرضت "القدرة الهجومية" للقوات المسلحة المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لردع "المزيد من الاستفزازات" من كوريا الشمالية.

في نفس الوقت، انطلقت تدريبات Elephant Walk، التي شاركت فيها حوالي 30 مقاتلة من طراز F-15K ، في وقت مبكر من يوم 24 مايو، بعد رصد استعداد كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ.

في صباح يوم 25 مايو، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. وتم إطلاق هذ الصواريخ من منطقة سونان في بيونغ يانغ في حوالي الساعة 6.00 و 6.37 و 6.42 بالتوقيت المحلي (0.00 و 0.37 و 0.42 بتوقيت موسكو).