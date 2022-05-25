الإعلان عن بدء العمل في مشروع التلفريك "القطار الجوي" بالقدس المحتلة

أعلن رئيس ما يسمى بلدية القدس المحتلة، اليوم الأربعاء 25/5/2022 ، بدء العمل في مشروع التلفريك "القطار الجوي" المؤدي إلى حائط البراق بالقدس المحتلة .

وأفادت قناة "كان" "الإسرائيلية"، أن "ذلك الإعلان جاء بعد رفض الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص مشروع القطار الجوي".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ردّت أربعة التماسات قدمت ضد خطة بناء مخطط على مخطط القطار الهوائي "تلفريك" بالقدس القديمة المحتلة الذي يربط جبل الزيتون (جبل الطور) بساحة البراق، ويهدف لربط شرقي القدس بغربها.

ويذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت على المخطط في العام 2020 ونشرت بلدية الاحتلال في القدس مناقصةً لاختيار مقاول للمشروع، لكن قُدمت العديد من الالتماسات ضد المشروع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية حتى صدر قرار برفضها جميعاً.