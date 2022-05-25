موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في لبنان- يدخل موعد اجازة عيد الاضحى 2022 لبنان مع دخول العيد وتستمر العُطلة مُدة يومين اثنين حسب القانون الصادر عام 2005م لتحديد الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص، ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تزويد الجمهور موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في لبنان، تفاصيل العطلات الأخرى.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في لبنان

من المتوقع أن يدخل عيد الأضحى يوم السبت 10/ذو الحجة/1443هـ الموافق لتاريخ 9/يوليو/2022م بعد الوقوف بعرفة يوم الجُمعة 9/ذو الحجة/1443هـ الموافق لتاريخ 8/يوليو/2022م، وذلك بناء على التقديرات والحسابات الفلكية، ويمكن أن تختلف المواعيد بعد تحري هلال شهر ذي الحجة عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من ذي القعدة.

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لبنان

حسب القانون المُنظم للإجازات في الجمهوررية اللبنانية تبدأ عطلة عيد الأضحى يوم السبت 10/ذو الحجة/1443هـ الموافق 9/يوليو/2022م وتستمر حتى نهاية يوم الأحد 11/ذو الحجة/1443هـ الموافق لتاريخ 10/يوليو/2022م، ويعود الموظفون إلى الدوام وممارسة أعمالهم يوم الإثنين 12/ذو الحجة/1443هـ الموافق لتاريخ 10/يوليو/2022م.

كم باقي على عطلة عيد الأضحى 2022 في لبنان

يوضح المؤقت الآتي الزمن المتبقي لعطلة عيد الأضحى عام 2022م في لبنان.

كم باقي على عطلة عيد الأضحى 2022 في لبنان

44 يوم و 11 ساعة و 54 دقيقة و 06 ثانية

لبنان العطلات الرسمية 2022

فيما يأتي جدول بالعطلات الرسمية لعام 2022م.

الحدث التاريخ عدد الايام

رأس السنة الميلادية 1/يناير/2022م يوم واحد

رأس السنة الهجرية 1/محرم/1443هـ يوم واحد

عيد الميلاد عند الطوائف الارمنية الارثوذكسية 6/يناير/2022م يوم واحد

عيد مار مارون 9/فبراير/2022م يوم واحد

ذكرى عاشوراء 10/محرم/1443هـ يوم واحد

ذكرى المولد النبوي 12/ربيع الأول/1443هـ يوم واحد

عيد بشارة السيدة مريم العذراء 25/مارس/2022م يوم واحد

عيد العمل 1/مايو/2022م يوم واحد

عيد انتقال السيدة العذراء 15أغسطس/2022م يوم واحد

عيد الفطر 1/شوال/1443هـ يومان

عيد الاستقلال 22/نوفمبر/2022م يوم واحد

عيد الأضحى 10/ذو الحجة/1443هـ يومان

عيد الميلاد 25/ديسمبر/2022م يوم واحد

يحل موعد اجازة عيد الاضحى 2022 لبنان يوم السبت 9/يوليو/2022م وتنتهي العطلة مع نهاية اليوم التالي، ثم يعود الموظفون إلى الأعمال يوم الإثنين من جديد، ويجدر الذكر بأن هُناك كثيرًا من الإجازات والعُطلات الأخرى التي يستحقها الموظفون في الجمهورية اللبنانية، وأبرزها: إجازة عيد الفطر المبارك، وعطلة رأس السنة الهجرية.