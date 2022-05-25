الاحتلال يعتقل كادرين من الجهاد الاسلامي في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحررين عبد الرحمن حامد الواوي (27 عاماً)، ورشيد محمود حمدان (31 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، اثر اقتحام منازلهم في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

فقد اقتحمت قوة صهيونية خاصة، مدعومة بالآليات العسكرية، فجر اليوم منازل المحررين الواوي وحمدان، وعاثت في المنزل خراباً وتفتيشاً للممتلكات، قبل أن تقوم باعتقالهما، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

والأسير الواوي، كان قد أمضى سنتين في سجون الاحتلال على فترتين، كما تعرض عدة مرات للاعتقال السياسي في سجون السلطة، وهو متزوج ولديه طفل رزق به قبل شهر.

أما الأسير حمدان، فقد اعتقلته قوات الاحتلال عدة شهور، كما تعرض للاعتقال السياسي على يد أجهزة أمن السلطة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.