سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24 ، يواصل اسعار الذهب ارتفاعا خلال اليوم بالتزامن مع ثبات صعود الاونصة العالمية في سوق التداولات ، حيث وصل عيار 24- 44.80 دينار 42.10 دينار ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 2138.10 دينار36.50 دينار لذلك نضع لكم عبر وكالة "فلسطين اليوم "اخر تحديث على سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

العيار سعر البيع لك سعر الشراء منك

حيث وصل عيار 24- 44.80 دينار 42.10 دينار ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 2138.10 دينار36.50 دينار

عيار 18 34.00 دينار 31.00 دينار

سعر الليرة الرشادي و الانجليزي بالاردن اليوم

من خلال الجدول في الاسفل iتجدون احدث سعر على سعر الليرة الذهب الرشادي و الليرة الانجليزي بالدينار الاردني اليوم الاربعاء 25 ايار 2022 ، مع امكانية تغيير الاسعار مع الوقت صعوداً وهبوطاً.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

الاسم سعر البيع لك سعر الشراء منك

الليرة الرشادية 267 دينار 257 دينار

الليرة الانجليزية 305 دينار 295 دينار

للمهتمين بمتابعة توقعات خبراء الذهب عالمياً و بشكل يومي لمعرفة الاتجاهات لذهب أول بأول سواء كان صعود او هبوط او استقرار، يمكنكم ذلك بالتعرف على توقعات الذهب يوميا بالنقر هنا، حيث يومياً يتم ادراج موضوع بالقسم صباحا لتوقعات من الخبراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.37 دينار $59.76

سعر الذهب عيار 22 38.84 دينار $54.78

اسعار الذهب عيار 21 37.08 دينار $52.29

اسعار الذهب عيار 18 31.78 دينار $44.82

سعر الذهب عيار 14 24.72 دينار $34.86

سعر الذهب عيار 12 21.19 دينار $29.88

اسعار أوقية الذهب 1,318 دينار $1,859

اسعار جنيه الذهب 296.62 دينار $418.34

اسعار كيلو الذهب 42,373 دينار $59,762

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 مايو 42.57 37.25 31.93 24.84 21.29

23 مايو 42.29 37.01 31.72 24.67 21.15

22 مايو 42.12 36.86 31.59 24.57 21.06

21 مايو 42.13 36.86 31.59 24.57 21.06

20 مايو 42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو 42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو 41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو 41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو 41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا