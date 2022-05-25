سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:40 ص
25 مايو 2022
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سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24 ، يواصل اسعار الذهب ارتفاعا خلال اليوم بالتزامن مع ثبات صعود الاونصة العالمية في سوق التداولات  ، حيث وصل عيار 24- 44.80 دينار   42.10 دينار ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 2138.10 دينار36.50 دينار لذلك نضع لكم  عبر وكالة "فلسطين اليوم "اخر تحديث على سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

العيار  سعر البيع لك   سعر الشراء منك

حيث وصل عيار 24- 44.80 دينار   42.10 دينار ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 2138.10 دينار36.50 دينار

عيار 18       34.00 دينار   31.00 دينار

سعر الليرة الرشادي و الانجليزي بالاردن اليوم

من خلال الجدول في الاسفل iتجدون احدث سعر على سعر الليرة الذهب الرشادي و الليرة الانجليزي بالدينار الاردني اليوم الاربعاء 25 ايار 2022 ، مع امكانية تغيير الاسعار مع الوقت صعوداً وهبوطاً.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

الاسم   سعر البيع لك   سعر الشراء منك

الليرة الرشادية   267 دينار     257 دينار

الليرة الانجليزية 305 دينار     295 دينار

للمهتمين بمتابعة توقعات خبراء الذهب عالمياً و بشكل يومي لمعرفة الاتجاهات لذهب أول بأول سواء كان صعود او هبوط او استقرار، يمكنكم ذلك بالتعرف على توقعات الذهب يوميا بالنقر هنا، حيث يومياً يتم ادراج موضوع بالقسم صباحا لتوقعات من الخبراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 25/5/2022 عيار 21 وعيار 24

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.37 دينار   $59.76

سعر الذهب عيار 22  38.84 دينار   $54.78

اسعار الذهب عيار 21 37.08 دينار   $52.29

اسعار الذهب عيار 18 31.78 دينار   $44.82

سعر الذهب عيار 14  24.72 دينار   $34.86

سعر الذهب عيار 12  21.19 دينار   $29.88

اسعار أوقية الذهب     1,318 دينار   $1,859

اسعار جنيه الذهب      296.62 دينار $418.34

اسعار كيلو الذهب      42,373 دينار $59,762

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

24 مايو        42.57 37.25 31.93 24.84 21.29

23 مايو        42.29 37.01 31.72 24.67 21.15

22 مايو        42.12 36.86 31.59 24.57 21.06

21 مايو        42.13 36.86 31.59 24.57 21.06

20 مايو        42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو        42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو        41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو        41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو        41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو        42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

 

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