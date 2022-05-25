سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25/5/2020-سعر الذهب قيراط 24

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25/5/2020 –بعد رفع سعر الفائدة، تواصل اسعار الذهب في مصر الانخفاض وخاصة بعد قرار نص قرار البنك المركزي برفع الفائدة يوم الخميس الماضي 19/5/2022 ، لذا يبحث الناس عن سعر بيع جرام الذهب اليوم في مصر النهاردة اليوم الأربعاء، وكم يبلغ سعر شراء الذهب اليوم، ي مصر تجد السؤالين مُترافقين بعدما تصاعدت النظرة للذهب في مصر والعالم بالعام الماضي والحالي 2022 بأنه خزينة أكثر منه زينة.

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25/5/2020 عيار 21–بعد رفع سعر الفائدة

ويبحث الناس عن اسعار الذهب في مصر زادت منذ قرار البنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25/5/2020 عيار 21–بعد رفع سعر الفائدة

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25 /5/2020 ، سجل عيار 24 إلى ما يقرب من 1115 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 وصل إلى ما يقرب من 1971 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 وصل إلى ما يقرب من 875 جنيها، وسعر الجنيه الذهب سجل 8185 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه المصري عيار 24 قيراط: 1110 جنيه.

سعر جرام الذهب في مصر عيار 22 بالجنيه المصري: 1020 جنيه.

سعر اليوم لجرام الذهب عيار 21 بالجنيه في مصر: 971 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 بالجنيه المصري اليوم: 833 جنيه. ​

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25/5/2020 عيار 21–بعد رفع سعر الفائدة

عيار 24 بيع 1,160 شراء 1,171

عيار 22 بيع 1,063 شراء 1,074

عيار 21 بيع 1,015 شراء 1,025

عيار 18 بيع 870 شراء 879

عيار 14 بيع 677 شراء 683

عيار 12 بيع 580 شراء 586

الاونصة بيع 36,076 شراء 36,431

الجنيه الذهب بيع 8,120 شراء 8,200

الكيلو بيع 1,160,000 شراء 1,171,429

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25/2020 عيار 21–بعد رفع سعر الفائدة

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,086 جنيه $59.41

سعر الذهب عيار 22 995.18 جنيه $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.96 جنيه $51.99

اسعار الذهب عيار 18 814.25 جنيه $44.56

سعر الذهب عيار 14 633.30 جنيه $34.66

سعر الذهب عيار 12 542.82 جنيه $29.71

سعر الذهب عيار 9 407.12 جنيه $22.28

اسعار أوقية الذهب 33,764 جنيه $1,848

اسعار جنيه الذهب 7,600 جنيه $415.89

اسعار كيلو الذهب 1,085,644 جنيه $59,412

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 25 /5/2020 عيار 21–بعد رفع سعر الفائدة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 مايو 1,086 949.96 814.25 633.30 542.82

20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82

19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03