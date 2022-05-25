سعر الذهب اليوم في الكويت الاربعاء 25/5/2022



سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم الاربعاء25/5/2022 ، ارتفعت أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 18.31 دينار (59.84 دولار) ، سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم الاربعاء25/5/2022

سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم الاربعاء25/5/2022

متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 18.31 دينار (59.84 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، إلى نحو 16.02 دينار (52.36 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، إلى مستوى 13.73 دينار (44.88 دولار).

سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم الاربعاء25/5/2022

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الكويت، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.68 دينار (34.90 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى نحو 569.34 دينار (1861 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت، نحو 128.15 دينار (418.86 دولار).

سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم الاربعاء25/5/2022

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للدولار، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وترقب صدور بيانات أمريكية.

وعن السياسة النقدية الأمريكية، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي "إستر جورج"" إنها تتوقع رفع الفائدة إلى 2% بحلول أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.36% أو بقيمة 6.6 دولار إلى 1860.5 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.18% عند 1856.92 دولار.