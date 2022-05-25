تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديد شهر 5 مايو 2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل ، قبل ساعات قليلة من صباح اليوم الاربعاء 25/5/2022 ، بدأت التنمية الاجتماعية بتفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار "رابط الفحص " وخاصة بعد ان بدأت الامم المتحدة اليوم بأرسال رسال لكافة المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو ، ليبدأ الصرف غدا الخميس وخاصة بعد تأخير الصرف لعدة ايام عن الشهر الماضي "فلسطين اليوم" تتابع تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديد شهر 5 مايو 2022 من الاستعلام الحكومي.

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديد 5 -2022 قبل قليل

تأخر صرف المنحة القطرية اثار حالة من الجدل بين المواطنين في قطاع غزة منذ بداية الاسبوع الجاري وكثرة الاشاعات عن وجود العديد من المشاكل التي قد تعيق الصرف ، وخاصة ان السفير القطري محمد العمادي وصل الخميس الماضي لقطاع غزة ن ومكث عدة ايام في القطاع ، ويغادر القطاع دون ان يتم عن موعد الصرف ليكون الصرف غدا الخميس 26-5 -2022 .

رابط فحص المنحة القطرية قبل قليل من الاستعلام الحكومي

تساءل العدد من المواطنين بشأن قيمة الصرف ، خاصة في ظل الارتفاع على سعر صرف الدولار الامريكي ، ليكون ايهاب الغصين وكيل وزارة العمل بغزة توضيحا لموضوع صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة ، حيث تم تثبيت سعر صرف الدولار بقيمة 310 شيكل.

وبين ان فرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين، حيث سيتم الصرف هذا الشهر لعدد أكثر من 103 ألف مستفيد.





رابط فحص 100 دولار الاستعلام الحكومي

رجحت العديد من المواقع اسباب التأخر بعد ان كشفت مصادر اعلامية الاسبوع الماضي أن زيارة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة لقطاع غزة، الاسبوع الماضي هدفت إلى مناقشة بعض القضايا المهمة مع قيادة حركة حماس والرد على مطالب سابقة ومتكررة تقدمت بها الحركة على أعلى المستويات لقطر، وتتمثل بإعادة ترتيب مبلغ المنحة القطرية الشهرية المخصصة لقطاع غزة والتي يقتصر صرفها منذ عدة شهور على 24 مليون دولار فقط من اصل 30 مليون دولار.

وفقا للمصادر الاعلامية لا تصرف المنحة المالية القطرية الشهرية كما هو مقرر ومعلن في وسائل الإعلام والبالغ قيمتها نحو 30 مليون دولار وما يصل إلى القطاع 24 مليون دولار فقط بواقع عشرة ملايين لوقود محطة توليد الكهرباء وعشرة ملايين أخرى للأسر الفقيرة والمهمشة وأربعة ملايين دولار كرواتب لموظفي غزة ممن لا يتقاضون رواتبهم من السلطة.