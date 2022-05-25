"إسرائيل" ترفض تقريراً لـ "سي إن إن" يؤكد اغتيال جنودها أبو عاقلة

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 25/5/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرفض نتائج تقرير استقصائي لشبكة “سي إن إن” خلص إلى أن مراسلة شبكة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، قُتلت عمداً برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين للاجئين في وقت سابق من هذا الشهر.

واستشهدت أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في رأسها بينما كانت تغطي اقتحاما لجيش الاحتلال في مدينة جنين.

وقدمت “سي إن إن” دليلا جديدا يظهر أن الصحافيين، وجميعهم يرتدون خوذات وسترات واقية تعرّفهم بوضوح على أنهم يعملون في مجال الصحافة، ظلوا يتعرضون لإطلاق النار بعد إصابة شيرين.

وردا على ذلك، زعم جيش الاحتلال، أن الادعاء بإطلاق النار المتعمد على الصحافيين لا أساس له من الصحة، وإنه لا يمكن التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن أصل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة دون فحص الرصاصة التي استخرجت من جسدها، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.