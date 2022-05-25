مهجة القدس تُحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسيرة إسراء جعابيص بعد رفض إجراء عملية جراحية لها

حمل محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ صباح اليوم الأربعاء الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الأسيرة إسراء جعابيص بعد على رفض الاحتلال إجراء عملية جراحية للأسيرة جعابيص.

وقال الشقاقي: "إن مواصلة الاحتلال رفض إجراء عملية جراحية للأسيرة إسراء جعابيص؛ لكي تتمكن من التنفس من الأنف جريمة صهيونية تستدعي تحرك عاجل من كافة المستويات الحقوقية والدولية لإنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها.

واعتبر أن حالة الصمت على الظلم والإجحاف الواقع على الأسيرة جعابيص والتي تعاني من بتر في أصابع يدها وحروق في أنحاء جسدها وعدم استطاعتها على التنفس إلا من خلال الفم منذ إصابتها أشد إيلامًا من معاناتها وعذاباتها.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية لزيادة الحراك الجماهيري والشعبي مع الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأشبال، وإبقاء حالة الدعم والإسناد مستمرة حتى نيل الحرية لهم.