لأول مرة منذ 40 عاماً: عروض موسيقية "إسرائيلية" في قلب مصر

قدمت أوركسترا "إسرائيلية" عروضها الموسيقية لأول مرة منذ 40 عاماً في قلب العاصمة المصرية وخلفها أهرامات الجيزة الشهرة، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، التي نظمتها ما تسمى السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة في 14 مايو/أيار الحالي.

ونشر التلفزيون "الإسرائيلي" فيديو يظهر عزف الأوركسترا داخل منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية، بقيادة الموسيقي الإسرائيلي أرييل كوهين (35 عاماً) الذي أسس فرقة باسم "النور" عام 2013، بغرض إحياء حفلاتها في دول عربية.

وشقت الفرقة الإسرائيلية طريقها إلى الوطن العربي، بعدما صدر عنها أداء لأغنية إماراتية احتفالاً باتفاقيات أبراهام، المبرمة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة قبل عامين.

وأخيراً، جرى تنظيم احتفال غنائي إسرائيلي على أرض سيناء المصرية تحت عنوان "سيناء تنتظرنا"، بالتزامن مع عيد تحرير سيناء في مصر، وما تشهده الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من توتر، على خلفية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال وتفتيش واسعة في الضفة.

وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت عن افتتاح خط طيران جديد بين مطار اللد /"بن غوريون" الدولي وشرم الشيخ ابتداءً من إبريل/نيسان الماضي، وإعفاء السياح الإسرائيليين المتوجهين إلى شبه جزيرة سيناء من الحصول على تأشيرة دخول، في خطوة من شأنها تعميق آفاق التطبيع بين القاهرة و"تل أبيب".