الآن ..رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 جديد-بدء ارسال رسال المنحة القطرية ال100 دولار

الآن ..رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 جديد اليوم ، بدأت الامم المتحدة اليوم الاربعاء 25/5/2022 ، رسال رسائل للمنتفعين من المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو 5 2022 ، بعد تأخر لعدة ايام ن وخاصة ان عدد من الاسر الفلسطينية تتلقى المنحة القطرية جراء الاوضاع الاقتصادية الصهبة التي يمر بها قطاع غزة ، وكالة فلسطين اليوم ، سارعت لنشر رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 –جديد.

الآن ..رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 –جديد

منذ الليلة الماضية بدأت الاخبار تتوالى بشأن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار وسط يترقب المواطنون موعد تفعيل رابط أسماء المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5 2022- موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لاستلام 100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 ، وتزايد البحث عنها من خلال المنتفعين من المنحة القطرية، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر رابط أسماء المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5 2022- موعد صرف المنحة .







الآن ..رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 –جديد

رجحت العديد من المواقع اسباب التأخر بعد ان كشفت مصادر اعلامية الاسبوع الماضي أن زيارة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة لقطاع غزة، الاسبوع الماضي هدفت إلى مناقشة بعض القضايا المهمة مع قيادة حركة حماس والرد على مطالب سابقة ومتكررة تقدمت بها الحركة على أعلى المستويات لقطر، وتتمثل بإعادة ترتيب مبلغ المنحة القطرية الشهرية المخصصة لقطاع غزة والتي يقتصر صرفها منذ عدة شهور على 24 مليون دولار فقط من اصل 30 مليون دولار.

وفقا للمصادر الاعلامية لا تصرف المنحة المالية القطرية الشهرية كما هو مقرر ومعلن في وسائل الإعلام والبالغ قيمتها نحو 30 مليون دولار وما يصل إلى القطاع 24 مليون دولار فقط بواقع عشرة ملايين لوقود محطة توليد الكهرباء وعشرة ملايين أخرى للأسر الفقيرة والمهمشة وأربعة ملايين دولار كرواتب لموظفي غزة ممن لا يتقاضون رواتبهم من السلطة.







الآن ..رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 –جديد

كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.