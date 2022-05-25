الأردن تنتقد خطوات "إسرائيل" اللاشرعية

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إجراءات "إسرائيل" اللاشرعية تقوض حل الدولتين وتدفع نحو حقيقة الدولة الواحدة، واصفا إياها بأنها "حقيقة بشعة" ستكرس التمييز العنصري.

حديث الصفدي في بيان لوزارة الخارجية ، جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، الثلاثاء، إلى جانب نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والكويتي أحمد ناصر الصباح، ورئيس حكومة شمال العراق مسعود بارزاني.

وحذر الوزير الأردني، بحسب البيان ذاته، من استمرار غياب آفاق تحقيق التسوية الشاملة العادل والشامل في المنطقة، مشددا على أنه "لا بديل عن حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

وجدد الصفدي إدانة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، لافتا إلى أن كل المعلومات والدلائل وشهود العيان تُشير أنها قُتلت برصاصة جندي إسرائيلي.

وأكد في السياق ذاته "ضرورة إطلاق تحقيق دولي يضمن محاسبة القاتل".

وفي 11 مايو/أيار الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق السلطة الفلسطينية.

والإثنين، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، في أول لقاء وجاهي بعد عامين من الاجتماعات الافتراضية بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويشارك في أعمال المنتدى الذي كان يعقد في يناير/كانون ثاني من كل عام في مدينة دافوس، نحو 50 رئيس دولة وأكثر من 2500 شخصية سياسية واقتصادية ورجال أعمال.