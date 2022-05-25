تحقيق لـCNN: دليل جديد يشير إلى اغتيال الاحتلال أبو عاقلة بشكل متعمد

كشف تحقيق جديد أجرته شبكة CNN "سي إن إن"، اليوم الأربعاء 25/5/2022، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلية" هي التي أطلقت النار على الزميلة شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد.

وقال تقرير للشبكة الأمريكية إن تحقيق فريقها والأدلة التي جمعها الاستناد إلى شهود عيان وتحليل بيانات: أن أبو عاقلة اُستهدفت من قبل قوات الاحتلال، وأن الأدلة تؤكد عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين أبو عاقلة خلال اللحظات التي سبقت قتلها.

وأضاف تقرير (سي إن إن) أن تحليل آثار الرصاص في الشجرة القريبة من مكان مقتل شيرين يدل على أنها استهدُفت عمدا ومن خلال محاولات متعددة لاغتيالها.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده تواصل التنديد بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتتوقع مساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها.

وأضاف أنه يتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين إطلاع واشنطن بشكل دائم على تحقيقاتهم الخاصة بشأن قتل شيرين، وطالب برايس بتحقيق شامل ومعمق يفضي إلى محاسبة الجاني.