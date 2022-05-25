سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم-سعر جرام الذهب عيار 24

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 25/5/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض طفيف للدولار الأمريكي، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ونحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء، وسعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 201.34 شيكل $59.88

سعر الذهب عيار 22 184.56 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 21 176.18 شيكل $52.40

اسعار الذهب عيار 18 151.01 شيكل $44.91

سعر الذهب عيار 14 117.45 شيكل $34.93

سعر الذهب عيار 12 100.67 شيكل $29.94

اسعار أوقية الذهب 6,262 شيكل $1,862

اسعار جنيه الذهب 1,409 شيكل $419.18

اسعار كيلو الذهب 201,339 شيكل $59,881

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 مايو 201.90 176.67 151.43 117.78 100.95

23 مايو 199.29 174.38 149.47 116.25 99.65

22 مايو 199.67 174.72 149.75 116.47 99.83

21 مايو 199.68 174.72 149.76 116.48 99.84

20 مايو 199.47 174.54 149.61 116.36 99.74

19 مايو 200.24 175.22 150.19 116.81 100.12

18 مايو 196.64 172.07 147.49 114.71 98.32

17 مايو 195.79 171.32 146.85 114.21 97.90

16 مايو 199.00 174.13 149.25 116.08 99.50

15 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03