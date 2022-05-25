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بالفيديو
مشاهد صعبة وقاسية لوداع الشهيد غيث يامين بنابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:45 ص
25 مايو 2022
مشاهد صعبة وقاسية لوداع الشهيد غيث يامين بنابلس
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