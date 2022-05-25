يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25/5/2022، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1861 دولار مع هبوط -5 $، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب سعر الفائدة، وعدم التوصل لحل في الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 224.37 59.83

سعر جرام الذهب عيار 22 205.67 54.85

سعر جرام الذهب عيار 21 196.33 52.35

سعر جرام الذهب عيار 18 168.28 44.87

سعر جرام الذهب عيار 14 130.88 34.90

سعر أونصة الذهب بيع 6,978.75 1,861.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,982.50 1,862.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,570.61 418.83

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,645.40 438.77

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,794.98 478.66

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 246.81 65.82

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 588.98 157.06

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,166.74 311.13

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,306.55 615.08

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,581.69 1,221.78

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,815.26 1,817.40

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,569.63 951.90

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,104.37 1,894.50

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,375.69 3,033.52

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,706.50 6,055.07

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,690.31 717.42

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 225,943.18 60,251.52

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 113,173.53 30,179.61

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-05-25 224.37 205.67 196.33 168.28

2022-05-24 223.41 204.79 195.48 167.56

2022-05-23 222.56 204.02 194.74 166.92

2022-05-22 222.56 204.02 194.74 166.92

2022-05-21 222.56 204.02 194.74 166.92

2022-05-20 221.96 203.46 194.22 166.47

2022-05-19 219.07 200.81 191.68 164.30

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 200.67 232.67

عيار 21 191.33 224.33

عيار 18 163.28 223.28