سرايا القدس تعلن عن انطلاق "كتيبة نابلس" بكمين محكم لجنود الاحتلال

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 23-5-2022 عن انطلاقتها بتنفيذ مجاهديها لكمين محكم ضد قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة.

نص البيان كاملا كما وصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس – كتيبة نابلس

"قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ"

وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، باسم الله وعلى بركة الله، تعلن سرايا القدس- كتيبة نابلس عن انطلاقتها المباركة بعمل جهادي مبارك.

لقد تمكن 4 من مجاهدي سرايا القدس - كتيبة نابلس مساء الثلاثاء 24-5-2022م، من نصب كمين محكم لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف، حيث تحصن اثنان من مجاهدينا على أسطح إحدى البنايات في دخلة شارع عمان بعدما أحدثوا فتحات في أسوار السطح، بالإضافة إلى تمركز مجاهدين آخرين بين الأشجار في الجهة المقابلة منذ الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، حيث انتظروا الوقت المناسب الذي شعر فيه الجنود بالاطمئنان وأمطروهم بزخات الرصاص من مسافة قريبة جداً، وأوقعوا فيهم الإصابات المحققة قبل أن ينسحب مقاتلونا من المكان بسلام.

إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، ونحن نعلن عن انطلاقة عملنا الجهادي المبارك لنؤكد ونعاهد عاهد الله تعالى، أن نصون دماء الشهداء الأبطال، وأن نستمر على درب الجهاد والمقاومة، وإن سرايانا المظفرة ستبقى تقف لهذا الاحتلال بالمرصاد.