سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، يبحث المواطنون السوريون مطلع كل صباح عن سعر الدولار الأمريكي في بلدهم، مقابل الليرة السورية، فهم يحرصون كل صباح على الاطلاع على سعر العملة الوطنية السورية مقابل الدولار الأمريكي، سواء في البنوك والمصارف الرسمية، أو في السوق السوداء، لاسيما وأن هناك فروقات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سواء في البنوك والمصارف الرسمية، والسوق السوداء، وعادة يتوجه المواطنون إلى الأماكن التي يكون سعر الصرف في مصلحتهم.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 مايو 2022

وتشهد الليرة السوريا ضغوطا من الخارج بفعل الأزمة السورية والحرب الروسية الأوكرانية، فهي تتغير لحظة بلحظة، لهذا يبحث المواطنون باستمرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، خاصة مع استمرار الأوضاع السائدة في العالم، ونحرص نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، في السوق السوداء والمصارف الرسمية، لحظة بلحظة، وفق المتغيرات والتحديثات التي تطرأ عليها.

سعر الدولار في سوريا اليوم

ويحرص العاملون في المصارف الرسمية كالبنوك وغيرها، وفي الشركات والمصارف، على الاطلاع على شاشات العرض والتداولي المالية، سواء المحلية أو الأجنبية، من أجل الاطلاع على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي، فهو أمر مهم بالنسبة لهم، كونهم يعتمدون في عملهم اليومي على معرفة الأسعار حتى يتعاملوا وفقها مع العملاء والزبائن لديهم.

الدولار كم ليرة سورية اليوم الأربعاء

ويبدأ التساؤل عن الدولار كم ليرة سورية اليوم الأربعاء، في سوريا وفق السوق السوداء والتعاملات المصرفية الرسمية، سواء البنوك أو شركات الصرافة وغيرها من المصارف، لأنها مهمة بالنسبة لهم، لاسيما في ظل الأزمة التي يعيشونها منذ أكثر من 10 سنوات، والتي انعكست بالصرف على الاقتصاد والعملة السورية بشكل عام.

سعر الدولار في سوريا الآن

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3960 ليرة للشراء، و3995 ليرة للبيع، مقابل 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.