سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الأربعاء 25 مايو 2022

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً أمام الليرة السورية اليوم الأربعاء 25 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3960 ليرة للشراء، و3995 ليرة للبيع، مقابل 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وصعد سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4250 ليرة للشراء، و4285 ليرة للبيع، مقابل 4208 ليرات للشراء، و4250 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، مسجلًا نحو 4990 ليرة للشراء، و5035 ليرة للبيع، مقابل 4973 ليرة للشراء، و5027 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مستوى 1055 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12950 ليرة للشراء، و13085 ليرة للبيع.

وكان المصرف المركزي رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية من 2512 إلى 2814 ليرة، في أبريل/نيسان الماضي، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد.

ويرى خبراء أسواق المال أن وجود فارق بين سعر الليرة في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشّط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات.

وتوقع الخبراء أن رفع سعر الحوالات بالبنوك “سيسبب تضخما إضافيا ويرفع الأسعار”، كما توقعوا أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطيًا، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا.

ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ولا يزال نحو 14.6 مليون شخص من أصل 18 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.