"الهيئة الوطنية" تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له

دعت الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل وخاصة في الداخل، مساء اليوم الثلاثاء 2022، للزحف والرباط بالمسجد الأقصى المبارك من أجل حمايته وافشال المخطط الاحتلالي بحقه.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي صدر عنها: "تعتزم المجموعات الصهيونية المتطرفة اقتحام المسجد الاقصى يوم 29/5 وذلك تنفيذا لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني له وتغير مكانته وطابعة الإسلامي والعربي والفلسطيني وذلك بهدف إقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.

وأضافت: "تحاول المجموعات الصهيونية والتي حصلت على موافقة من محكمة الاحتلال تكرار ما تم بحق الحرم الإبراهيمي الشريف والذي جري هدم بعض درجاته مؤخراً".

وختمت بالقول: "كلنا ثقة بجماهير شعبنا وفاعلياتها الوطنية من قدرتها على افشال هذا المخطط العدواني بحق شعبنا ومقدساته".