سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 25 مايو 2022- سعر الذهب بالدينار الأردني

شهد سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 25 مايو/أيار 2022، ارتفاعاً في التعاملات الصباحية، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وارتفاع الدولار مع رفع الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، بالتعاملات الصباحية، إلى نحو 42.64 دينار (60.13 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى نحو 37.31 دينار (52.62 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى مستوى 31.98 دينار (45.10 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.87 دينار (35.08 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعًا إلى نحو 1.236 ألف دينار (1870 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن، نحو 298.46 دينار (420.93 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للدولار، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وترقب صدور بيانات أمريكية.

وعن السياسة النقدية الأمريكية، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي "إستر جورج"" إنها تتوقع رفع الفائدة إلى 2% بحلول أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.36% أو بقيمة 6.6 دولار إلى 1860.5 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.18% عند 1856.92 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.33% إلى 21.80 دولار للأوقية، واستقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 960.67 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.42% عند 2001.50 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة طفيفة 0.1% إلى 101.99 نقطة.