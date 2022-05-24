بالأسماء: بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن من بحر رفح

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 24/5/2022، صيادين من بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين: إن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين بعد محاصرة زوارق الاحتلال الحربية لمركبهم.

وأوضح أن الصيادين هم: أمين سعود حسونة، ومحمود محمد حسونة، فيما استولت على حسكة المجداف التي كانوا يعملون عليها غرب مدينة رفح.

وكانت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" فتحت اليوم الثلاثاء 24/5/2022، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في البحر غرب ميناء رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يُشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد التضييق على قطاع الصيادين أثناء عملهم في صيد الأسماك في بحر غزة، بهدف ضرب هذه الشريحة المهمة في القطاع الاقتصادي، خاصة أن القطاع يعيش في وضع معيشي صعب.