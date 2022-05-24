الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022- موعد ارسال رسائل المنحة القطرية شهر 5، في ظل الحديث عن تأخير موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2022، واحباط نحو 100 ألف مستفيد من الدفعة النقدية الشهرية التي ترسلها قطر إلى الأسر المتعففة من أهالي قطاع غزة عبر الأمم المتحدة، ظهرت بارقة أمل، إذ نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر مطلعة، حول موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر، وهو ما سنحرص على نشره عند نهاية كتابتنا لهذه المقالة.

الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022

ويبحث المواطنون في هذه الأوقات عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022- موعد ارسال رسائل المنحة القطرية شهر 5، وذلك بعدما ظهرت أخبار تتحدث عن قرب موعد صرف المنحة القطرية لشهر مايو، في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما دعا إلى زيادة البحث عن الموعد الرسمي لصرفها من قبل الجهات الرسمية "الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة"، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر آخر أخبار صرف المنحة القطرية و الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022.

موعد ارسال رسائل المنحة القطرية شهر 5

وتنتظر الأسر الفقيرة في قطاع غزة الاعلام الرسمي عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية شهر 5، فهم يعولون عليها كثيرا في شراء وتلبية أدنى مستلزمات أسرهم، كونهم يعيشون ظروف معيشية غاية في السوء، بسبب تعطل أرباب أٍرهم عن العمل لسنوات عدة، بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاما متواصلا، وهو ما أدى إلى جلوس مئات الآلاف من العمال في بيوتهم وتعطلهم عن العمل، وانضمامهم إلى جيوش البطالة.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر مايو 2022

وكانت قطر قد بدأت بصرف المنحة القطرية 100 دولار لأهالي قطاع غزة منذ منتصف عام 2018، وكانت سلطات الاحتلال كثيرا ما تعرقل دخولها إلى القطاع بحجج واهية، تهدف إلى زيادة وتشديد الخناق على أهالي القطاع المحاصرين، إلا أن المقاومة في غزة كانت تجبرهم للإفراج عنها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لديها، ففي هذه الأثناء شرع المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار للبحث عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر مايو 2022، بعد تداول أنباء عن صرفها صباح يوم الخميس المقبل، وفق الآلية المتبعة.