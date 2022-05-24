بعد انتظار.. تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

أعلنت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء 24/5/2022، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2022.

ووفقاً للمصادر، فإن صرف المنحة القطرية سيكون يوم الخميس 26/5/2022، عبر الآلية المتبعة في صرفها شهرياً.

ومع مغادرة رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي قطاع غزة التي زارها في الأسبوع الماضي، يترقب أكثر من 90 ألف مستفيد جلهم من الأسر الفقيرة وبفارغ من الصبر صرف الأموال والتي تتم عبر مكاتب البريد.

ويبحث المواطنون باستمرار عن رابط المنحة القطرية الجديد عن شهر 5 مايو 2022 برقم الهوية لاستلام المنحة القطرية من الاستعلام الحكومي.