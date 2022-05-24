يبحث عشاق الكرة المستديرة تردد قنوات بن سبورت beIN SPORTS لكرة القدم لعرض ثلاث نهائيات حاسمة لعشاق كرة القدم، مع نهائيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا مباشرة وحصريا عبر مجموعة مختارة من قنوات beIN SPORTS في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تردد قنوات بن سبورت beIN SPORTS لكرة القدم لعرض ثلاث نهائيات حاسمة.

تردد قنوات بن سبورت beIN SPORTS لكرة القدم لعرض ثلاث نهائيات حاسمة

تقدم مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، وقناتها الرياضية beIN SPORTS ، ثلاث نهائيات كبرى لكرة القدم، المقررة جميعها في أسبوع تشويقي واحد للرياضة خلال مايو الجاري وذلك مباشرة وحصرياً لجميع المشاهدين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

انطلاقة الأسبوع ستكون مع اختتام النسخة الافتتاحية من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر مايو الجاري عند الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيرافق المشاهدين تغطية باللغة العربية بالاضفة الى استديو تحليلي، وذلك عبر قناة beIN SPORTS PREMUIM 1. كما سيرافق التغطية باللغة العربية نقل مباشر لردود أفعال الجماهير مباشرة على الهواء من داخل مدن الفرق المتنافسة، وذلك بالإضافة الى المقابلات الحصرية مع المدربين واللاعبين والعرض الفريد والخاص بالطريق نحو نهائبات الدوري. ويأتي كل ماسبق بالتوازي مع تغطية واستديو تحليلي باللغة الأنجليزية عبر قناة beIN SPORTS ENGLISH 1.

وستقام نهائيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في ألبانيا، على أرض ملعب "أرينا كومبيتاري" في العاصمة الألبانية، حيث من المقرر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي. وسيتنافس الفريقان اللذان يفتخران باحتوائهم لأفضل هدافي الدوري مع تامي أبراهام وسيريل ديسرز، على الفوز بالألقاب الأوروبية، إلى جانب حجز مكان تلقائي في دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي 2022/23.

أما التغطية الثانية فستكون مع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره، والذي سيتم بثه مباشرة من داخل ستاد دو فرانس في باريس يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو الجاري. واحتفالا بهذه المناسبة، ستقدم تغطية مميزة تغطية على مدار 24 ساعة بثلاث لغات، بدءا من الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS PREMUIM 1، و beIN SPORTS ENGLISH 1، وbeIN SPORTS FRENCH 1، وذلك بالإضافة الى قناة beIN 4K. وسيرافق التغطية عرض لأفلام وثائقية فريدة حول المتأهلين للتصفيات النهائية على مدار الساعة، بالإضافة الى توزيع عدد من مراسلي beIN في 6 مدن رئيسية لالتقاط ردود أفعال الجماهير ولقطات من خلف الكواليس للفرق من داخل الفنادق حيث اقامتهم. يبدأ الحدث الرئيسي عند الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيرافق التغطية استديو تحليلي باللغتين العربية والانجليزية.

أحدث تردد قنوات بن سبورت beIN SPORTS لكرة القدم

ومن جهة أخرى، فإنّ المباراة النهائية من الدوري لهذا العام سيرافقها حضور كامل للمشجعين على المدرجات لتكون بذلك أول نهائي كامل الحضور منذ عام 2019، ومن المتوقع أن تكون المواجهة حماسية بين ليفربول وريال مدريد الخصمين القدامى في دوري أبطال أوروبا، مع 19 لقباً لمجموع الاثنين، ليكون هذا العام، المرة الثالثة التي يلتقي فيها هؤلاء المحاربون القدامى في المباراة النهائية لبطولة الأندية الأوروبية.

أما ختام الأسبوع فسيكون مع نقل نهائي دوري ابطال أفريقيا يوم الثلاثاء 30 من شهر مايو الجاري الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 3، يرافقه تعليق باللغة العربية، وbeIN SPORTS 1 مع استوديو تحليلي مخصص باللغة العربية أيضاً، كما سيكون هناك تغطية مميزة باللغة الفرنسية عبر قناة beIN SPORTS FRENCH 1 سيرافقها متابعة مباشرة لردود أفعال المشجعين من على أرض الواقع عبر مراسلي beIN في كل من المغرب ومصر. من ناحية أخرى ستعمل beIN على بث أفلام وثائقية خاصة بالفريقين المتنافسين، بما في ذلك مباريات تاريخية سابقة، وذلك بدءاً من الساعة 00:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة عبر القنوات المذكورة أعلاه. وستشهد المباراة، التي يستضيفها ملعب محمد الخامس في المغرب، مواجهة مباشرة بين نادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي.

تردد قنوات بن سبورت beIN SPORTS لكرة القدم

وتعليقا على التغطية الحصرية التي تقدمها beIN للنهائيات الثلاث، قال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع اقتراب موسم كرة القدم 2021/22 من نهايته، يسرمجموعة beIN الاعلامية أن تنقل أفضل مباريات كرة القدم الدولية إلى ملايين الشاشات في جميع أنحاء المنطقة، مع تغطية مميزة بثلاث لغات. النقل المباشر للمباريات الرياضية يعد الشريان الحيوي لمجموعة beIN، ومع تزايد الاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، سنواصل الاحتفال بأفضل المباريات التاريخية، ومشاركة المحتوى الأصلي الذي لا مثيل له والتغطية الاستثنائية عبر فريقنا من أفضل المواهب الاعلامية الرياضية".

وستقدم beIN مجموعة من أهم البطولات الرياضية مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS خلال أشهر الصيف القادمة وما بعدها، بما في ذلك كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيّدات 2022، المباراة النسائية المفضلة لدى الجماهير، وجولات غراند سلام للتنس، ورولان غاروس (بطولة فرنسا المفتوحة)، وويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، أما ختامها فسيكون مع الحدث الرياضي الأكبر على الساحة العالمية: كأس العالم FIFA قطر 2022. للاستمتاع بعالم من الرياضة والترفيه على قنوات beIN، يمكنكم زيارة المقع الالكتروني www.bein.com.