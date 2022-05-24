نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون والدة الأسير حاتم الجمل

نعى نادي الأسير الفلسطينيّ، والحركة الوطنية الأسيرة والمحررون في الوطن والمهجر، اليوم الثلاثاء 24/5/2022، ببالغ من الحزن والأسى والدة الأسير حاتم الجمل من الخليل بالضفة المحتلة التي وافتها المنية.

وذكر نادي الأسير أنّ الأسير الجمل معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن 24 عامًا، وكان قد تعرض للاعتقال مرات عديدة قبل اعتقاله عام 2002، كما وتعرض للمطاردة ولمحاولات اغتيال، واستشهد مجموعة من رفاقه يوم اعتقاله.

خلال سنوات أسره فقدَ اثنين من أشقائه، بالإضافة إلى شقيقته وابن شقيقه، وحرمه الاحتلال من وداعهم، واليوم يُحرم من وداع والدته.