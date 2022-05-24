جامعة الأمة تواصل استعداداتها لمؤتمرها العلمي الدولي

تواصل جامعة الأمة في قطاع غزة، التحضير لمؤتمرها العلمي الدولي بعنوان: السيادة الفلسطينية: "المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية"، بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد والشخصيات المحلية، والإقليمية، والدولية، والمقرر عقده في ١٩ يونيو العام الحالي.

ويستضيف المؤتمر مجموعة من الجهات والمؤسسات والشخصيات الدولية والمراكز البحثية ذات الصلة بموضوع المؤتمر؛ بهدف المساهمة في وضع رؤى استراتيجية من خلال الباحثين لقضايا السيادة الوطنية الفلسطينية.

وذكر الدكتور مازن نور الدين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر سيتضمن أربعة محاور تتناول قضايا السيادة الفلسطينية من منظور سياسي، وقانوني، وأمني، ودبلوماسي، واقتصادي، بالإضافة لدراسة المتغيرات الاستراتيجية المؤثرة على قضايا السيادة في البعد المحلي والإقليمي والدولي، واستشراف مسارات المستقبل.

من جهته أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور خالد هنية أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا السيادة الوطنية الفلسطينية، وكيفية تحقيقها واستثمارها وتطويرها، بالإضافة إلى إظهار أهمية التعاون مع القوى الإقليمية والدولية لحمايتها.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التحضيرية قد بدأت بالترتيبات والتفاصيل المتعلقة بإطلاق المؤتمر كافة، وسيكون المؤتمر بحضور أكاديميين وسياسيين وإعلاميين.