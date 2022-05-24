أول صفقات ريال مدريد القادمة 2023- صفقة الريال الجديدة، بعد فشل صفقة نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بدأ نادي ريال مدريد في البحث عن صفقات قوية لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، فالريال يحتاج إلى لاعبين بجودة عالية، من أجل مقارعة الفرق الكبيرة مثل برشلونة واشبيلية وأتلتيكو مدريد محليا، وبايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان على المستوى الأوروبي، لهذا كل أعين محبي ريال مدريد تتجه صوب قرارات ريال مدريد في جلب أول صفقاته للموسم المقبل تعويضا عن فضل صفقة مبابي، التي كان الجميع يتوقع أنها تمت بالفعل.





لاعب الريال الجديد 2023

ويزيد البحث حاليا عبر محركات البحث وعبر مواقع نادي ريال مدريد الرسمية عن أول صفقات ريال مدريد القادمة 2023- صفقة الريال الجديدة، في ظل التكهنات الكبيرة في جلب الريال للعديد من الصفقات المؤثرة، أبرزها نجم نادي ليفربول محمد صلاح، وزميليه ساديو ماني، وتشواميني نجم وسط نادي موناكو الفرنسي، إضافة إلى رحيم سترلينج نجم هجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن كل التقارير الواردة من إسبانيا تؤكد أن الريال أتم صفقة تشواميني، لكن بعد الإحباط الذ انتاب جمهور الملكي فإنه لن يصدق أي صفقة إلا بعد الإعلان الرسمي عنها من الميرنغي، على الرغم من أن كل محبو الريال يبحثون حاليا عن من هو لاعب الريال الجديد 2023، وهو ما ستحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشره لكم في هذه المقالة، من خلال متابعة كل التقارير الواردة عن الجهات الرسمية التي تتعلق بالملكي.

صفقات ريال مدريد 2023

وأكدت مصادر عدة قريبة من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، أن الريال أتم صفقة تشواميني من نادي موناكو الفرنسي، فهو لاعب ذات جودة عالية، وصغير في السن، وهو ما يسعى له ريال مدريد الإسباني بتكوين فريق شاب ذات جودة عالية قادر على مقارعة كبار أوروبا، المصادر أكدت أن تشواميني حسم أمره، وأن ريال مدريد هو الوجهة المتوقعة، اللاعب أخبر زملاءه بذلك، إلا أن الجميع حذر وينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة، في ظل أن جميع محبي ومتاعبي الملكي، ينتظرون الإعلان عن صفقات ريال مدريد 2023.





من هي صفقة ريال مدريد الجديدة

في ظل التكهنات التي تطال صفقات ريال مدريد حاليا من أجل الاستعداد للموسم المقبل، والأسماء الكثيرة التي يتحدث عنها الاعلام الريال في إسبانيا وأوروبا بشكل عام، فقد أوردت تقارير صادرة عن وسائل اعلام رياضية عدة، بأن أوريلين تشواميني إلى ريال مدريد، وسيوقع علي عقد لمدة 5 سنوات. ثمن الصفقة سيكلف حوالي 80 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.