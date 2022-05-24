الاحتلال يُعيد عواودة لسجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 24/5/2022، المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 83 يومًا مجددا إلى سجن "عيادة الرملة".

وجاء قرار الاحتلال، رغم وضع الأسير عواودة الصحي الخطير جدا، ورغم قرار المحكمة يوم أمس بنقله الفوري إلى المستشفى نظرًا للخطورة التي وصل لها.

والأسير عواودة، من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، وتتضاعف هذه الخطورة مع مرور الوقت، ومع رفض الاحتلال حتى اللحظة الاستجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله الإداري.

وأكدت الهيئة أن عواودة المحتجز حاليا في “معتقل عيادة الرملة”، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأعادت إدارة سجون الاحتلال عواودة، الأربعاء الماضي، إلى سجن عيادة الرملة بعد أن نقلته أخيرًا إلى مستشفى “أساف هاروفيه” جراء تدهور وضعه الصحي.