شاهد بث مباشر مباراة كاظمة والسالمية اليوم نهائي كأس الأمير الكويتي 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:00 م
24 مايو 2022
شاهد بث مباشر مباراة كاظمة والسالمية اليوم نهائي كأس الأمير الكويتي 2022
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شاهد بث مباشر مباراة كاظمة والسالمية اليوم نهائي كأس الأمير الكويتي 2022، تنطلق الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي بين فريقي كاظمة والسالمية على استاد جابر الاحمد الدولي، في مباراة ينتظرها الجمهور الكويتي والخليجي والعربي، فهي مباراة نهائية بين فريقين عريقين، سيحرص كل منها على حصد اللقب وإضافته إلى خزائنه، لهذا سنشاهد مباراة قوية بين هذين الفريقين ولتحديد بطل نسخة 2022 من كأس الأمير الكويتي، فهي بطولة مهمة بالنسبة لهم، وتعد من أهم البطولات التي يتنافس عليها الفرق الكويتية، تأتي بعد الدوري الكويتي مباشرة في مدى أهميتها.

مشاهدة مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي مباشر

وكان من المقرر أن تلعب المباراة تاريخ 16 مايو 2022، إلا إنها تأجلت بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، ومن المقرر أن تُلعب اليوم لهذا يبحث عشاق كرة القدم عن شاهد بث مباشر مباراة كاظمة والسالمية اليوم نهائي كأس الأمير الكويتي 2022، لاسيما أن دقائق معدودة تفصلنا عن مشاهدة المباراة النهائية لهذا البطولة بين كاظمة والسالمية، ويشتد البحث الآن عن مشاهدة مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي مباشر، لمشاهدة المباراة، وهو ما ستوفره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني، لتشاهدوا المباراة بجودة عالية دون تقطيع على البث.

مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي بث مباشر الآن HD

وعلى صعيد نادي كاظمة، فإنه يدخل مباراة اليوم لإنقاذ الموسم والتتويج ببطولة خلال هذا الموسم الذي قدم فيه فريق كاظمة كرة قدم رائعة واستطاع ملاحقة نادي الكويت إلى اخر جولات الموسم الحالي، ليفقد الأمل في التتويج وملاحقة المتصدر بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق القادسية، ويخطف نادي الكويت اللقب، لهذا فإنها تعد من أهم مباراة الموسم لفريق كاظمة، ويتصدر البحث عن رابط لمشاهدة مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي بث مباشر الآن HD، في هذه الأثناء كونهم يتوقعون مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين.

بث مباشر مباراة كاظمة ضد السلمية

وفيما يتعلق بفريق نادي السلمية غريم كاظمة في المباراة النهائية التي ستقام بعد دقائق، فإنه وصل نادي السالمية إلى المباراة النهائية بعد أن حقق الفوز على فريق الساحل في الدور التمهيدي 2-1، ومن ثم الفوز على العربي في الدور ربع النهائي 2-1، واخير الفوز على النصر الكويتي في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1 أيضا.

تشكيلة نادي كاظمة في مباراة اليوم ضد السلمية

يوسف الكندري – محمد الفارسي – على عتيق – مبارك سعيد – محمد العازمي – محمد صقر – عثمان الشمري – عبدالله الفهد – ناصر فرج – شبيب الخالدي – يوسف صبصا

تشكيلة نادي السالمية  في مباراة اليوم ضد كاظمة

عبدالرحمن القطي – بدر جمال – اليكس ليمان – سائج بير – فهد مرزوق – نايف زويد – فواز العتيبي – مهدي دشتي – مبارك الفنيني – فهد الرشيدي – جمعة سعيد

 

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