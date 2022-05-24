شاهد بث مباشر مباراة كاظمة والسالمية اليوم نهائي كأس الأمير الكويتي 2022، تنطلق الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي بين فريقي كاظمة والسالمية على استاد جابر الاحمد الدولي، في مباراة ينتظرها الجمهور الكويتي والخليجي والعربي، فهي مباراة نهائية بين فريقين عريقين، سيحرص كل منها على حصد اللقب وإضافته إلى خزائنه، لهذا سنشاهد مباراة قوية بين هذين الفريقين ولتحديد بطل نسخة 2022 من كأس الأمير الكويتي، فهي بطولة مهمة بالنسبة لهم، وتعد من أهم البطولات التي يتنافس عليها الفرق الكويتية، تأتي بعد الدوري الكويتي مباشرة في مدى أهميتها.

مشاهدة مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي مباشر

وكان من المقرر أن تلعب المباراة تاريخ 16 مايو 2022، إلا إنها تأجلت بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، ومن المقرر أن تُلعب اليوم لهذا يبحث عشاق كرة القدم عن شاهد بث مباشر مباراة كاظمة والسالمية اليوم نهائي كأس الأمير الكويتي 2022، لاسيما أن دقائق معدودة تفصلنا عن مشاهدة المباراة النهائية لهذا البطولة بين كاظمة والسالمية، ويشتد البحث الآن عن مشاهدة مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي مباشر، لمشاهدة المباراة، وهو ما ستوفره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني، لتشاهدوا المباراة بجودة عالية دون تقطيع على البث.

لقطات لتسخين لاعبي فريق نادي #كاظمة

2️⃣ pic.twitter.com/7Tvw5053sG — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) May 24, 2022

مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي بث مباشر الآن HD

وعلى صعيد نادي كاظمة، فإنه يدخل مباراة اليوم لإنقاذ الموسم والتتويج ببطولة خلال هذا الموسم الذي قدم فيه فريق كاظمة كرة قدم رائعة واستطاع ملاحقة نادي الكويت إلى اخر جولات الموسم الحالي، ليفقد الأمل في التتويج وملاحقة المتصدر بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق القادسية، ويخطف نادي الكويت اللقب، لهذا فإنها تعد من أهم مباراة الموسم لفريق كاظمة، ويتصدر البحث عن رابط لمشاهدة مباراة كاظمة والسالمية نهائي كأس الأمير الكويتي بث مباشر الآن HD، في هذه الأثناء كونهم يتوقعون مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين.

شجع كاظمة في #أغلى_الكؤوس نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.#شجع#استمتع#إربح



الثلاثاء 24 مايو 2022

الساعة 7:15

استاد جابر الاحمد الدولي#KuwaitFA pic.twitter.com/FipBtSAwd0 — KuwaitFA (@KuwaitFA) May 24, 2022

بث مباشر مباراة كاظمة ضد السلمية

وفيما يتعلق بفريق نادي السلمية غريم كاظمة في المباراة النهائية التي ستقام بعد دقائق، فإنه وصل نادي السالمية إلى المباراة النهائية بعد أن حقق الفوز على فريق الساحل في الدور التمهيدي 2-1، ومن ثم الفوز على العربي في الدور ربع النهائي 2-1، واخير الفوز على النصر الكويتي في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1 أيضا.

شجع كاظمة في #أغلى_الكؤوس نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.#شجع#استمتع#إربح



الثلاثاء 24 مايو 2022

الساعة 7:15

استاد جابر الاحمد الدولي#KuwaitFA pic.twitter.com/FipBtSAwd0 — KuwaitFA (@KuwaitFA) May 24, 2022

تشكيلة نادي كاظمة في مباراة اليوم ضد السلمية

يوسف الكندري – محمد الفارسي – على عتيق – مبارك سعيد – محمد العازمي – محمد صقر – عثمان الشمري – عبدالله الفهد – ناصر فرج – شبيب الخالدي – يوسف صبصا

تشكيلة فريق نادي #كاظمة لمواجهة فريق السالمية في نهائي كأس سمو الأمير



1 حسين كنكوني

20 محمد العازمي

2 ميشيل ميلاد

29 عماد الدين عزي

70 محمد الفارسي

12 حمد الحربي

6 عبدالله الفهد

27 يوسف صيصا

9 بندر بورسلي

31 أحمد العرسان

17 شبيب الخالدي pic.twitter.com/EN47VKhgMH — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) May 24, 2022

تشكيلة نادي السالمية في مباراة اليوم ضد كاظمة

عبدالرحمن القطي – بدر جمال – اليكس ليمان – سائج بير – فهد مرزوق – نايف زويد – فواز العتيبي – مهدي دشتي – مبارك الفنيني – فهد الرشيدي – جمعة سعيد

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قائمة السماوي في النهائي الأغلى التي اختارها الجنرال محمد ابراهيم#السالمية_في_نهائي_أغلى_الكؤوس #السالمية_كاظمة pic.twitter.com/HKBSCaygID — نادي السالمية (@alsalmiyaclub) May 24, 2022

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