سعر العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 29 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء24/5/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.26 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.65% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 44.28%، ما يعادل انخفاض قدره 0.29% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.42% لتسجل نحو 29,371 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.93% لتسجل نحو 1,985 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9991 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.84% لتسجل نحو 327 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.81% لتسجل نحو 0.4089 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.09% لتسجل نحو 0.521 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.29% لتسجل نحو 49 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 2.36% لتسجل نحو 0.08418 دولار.